В областном центре культуры тоже отменили утренники

Карантин испортил детям праздник.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 19.12.2016 № 27 «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Липецке» в областном центре культуры, народного творчества и кино с 27 по 31 декабря отменяются детские театрализованные представления «Новогодние чудеса в сказке Деда Мороза».Заранее приобретенные билеты можно сдать в кассу ОЦКНТ или обменять на билеты на представления, которые пройдут со 2 по 7 января 2017 года.