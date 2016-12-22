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НовостиКультура

В областном центре культуры тоже отменили утренники

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1
22 декабря 2016 г., 16:50
1523
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В областном центре культуры тоже отменили утренники

Карантин испортил детям праздник.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 19.12.2016 № 27 «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Липецке» в областном центре культуры, народного творчества и кино с 27 по 31 декабря отменяются детские театрализованные представления «Новогодние чудеса в сказке Деда Мороза».

Заранее приобретенные билеты можно сдать в кассу ОЦКНТ или обменять на билеты на представления, которые пройдут со 2 по 7 января 2017 года.
Теги новости: Новый год, ёлка, праздник
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