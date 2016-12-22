Число «треног» на липецких дорогах не изменится

Полгода слежки за водителями обойдется в 12 млн рублей.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области объявило тендер на услуги по обеспечению функционирования мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Под чиновничьим языком скрывается обслуживание «треног». Полгода этой работы в ведомстве оценили в 12,2 млн рублей.Позитивным моментом для липецких водителей можно указать то, что число «треног» в регионе не увеличится: их остается по-прежнему 40 комплектов. С 20 января по начало июля за автомобилистами проследят 38 400 часов. Заметим, что полгода назад 43 200 часов работы оценили всего в 9 млн рублей.Вместе с «треногами» к местам слежения отправят и специально обученных сотрудников. Их задача — следить за работой комплекса, контролировать его исправность и в случае посягательства на «треногу» сообщать о происшествии в полицию. Места установки мобильных комплексов не реже двух раз в месяц будет устанавливать начальник липецкой автоинспекции.Победителя тендера планируют определить 26 декабря. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.