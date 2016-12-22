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НовостиВ мире

Ученые исследовали пользу секса на блохах

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0
22 декабря 2016 г., 16:19
2088
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Ученые исследовали пользу секса на блохах

Опыт поставили в Великобритании.

Группа ученых из Стерлингского университета Шотландии, провели тщательную работу и смогли выяснить, для чего живым организмам требуется секс, передает РЕН ТВ. Исследователи заявили, что секс помогает будущим поколениям бороться с болезнями.

В ходе исследования эксперты изучили 6 000 водяных блох, организм которых может производить потомство как половым путем, так и через клонирование. В лаборатории эти организмы подвергались воздействию бактериальной инфекции. Ученые обнаружили, что водяные блохи, рожденные от полового размножения, были в два раза более устойчивыми к инфекции по сравнению с блохами, которые родились путем клонирования.
Теги новости: опыт, ученые
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