Ученые исследовали пользу секса на блохах

Опыт поставили в Великобритании.Группа ученых из Стерлингского университета Шотландии, провели тщательную работу и смогли выяснить, для чего живым организмам требуется секс, передает РЕН ТВ. Исследователи заявили, что секс помогает будущим поколениям бороться с болезнями.
В ходе исследования эксперты изучили 6 000 водяных блох, организм которых может производить потомство как половым путем, так и через клонирование. В лаборатории эти организмы подвергались воздействию бактериальной инфекции. Ученые обнаружили, что водяные блохи, рожденные от полового размножения, были в два раза более устойчивыми к инфекции по сравнению с блохами, которые родились путем клонирования.