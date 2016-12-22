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НовостиВ России

Мужчину обвиняют в изнасиловании сына

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0
22 декабря 2016 г., 16:01
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Мужчину обвиняют в изнасиловании сына

Обвиняемого уже осудили за подобное.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате мониторинга сети «Интернет», установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее судимый мужчина 1971 года рождения, сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый с 1 сентября 2009 года по 17 марта 2011 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Народного Ополчения неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына 2001 года рождения.

В феврале 2014 года приговором Воронежского областного суда мужчина осужден за совершение ряда преступлений сексуального характера к 13 годам лишения свободы и в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Воронежской области. В ближайшее время подозреваемый будет этапирован в Санкт-Петербург, где ему будет предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления.
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