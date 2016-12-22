Инна Чурикова попала в больницу

Актриса получила перелом.Инна Чурикова была срочно доставлена в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал супруг - режиссер Глеб Панфилов. По предварительным данным, Чурикова получила травму после неудачного падения накануне.
Следующий спектакль с участием актрисы должен состояться 28 декабря. Театр «Ленком» надеется, что к этому времени Чурикова будет уже здорова и сможет выйти на сцену, передает РИА Новости. В "Аквитанской львице" Народная артистка СССР Чурикова играет роль Алионоры Аквитанской.
В ближайшее время этот спектакль заменит постановка «Юнона и Авось».