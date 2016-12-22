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НовостиВ России

Инна Чурикова попала в больницу

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0
22 декабря 2016 г., 15:56
357
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Инна Чурикова попала в больницу

Актриса получила перелом.

Инна Чурикова была срочно доставлена в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал супруг - режиссер Глеб Панфилов. По предварительным данным, Чурикова получила травму после неудачного падения накануне.

Следующий спектакль с участием актрисы должен состояться 28 декабря. Театр «Ленком» надеется, что к этому времени Чурикова будет уже здорова и сможет выйти на сцену, передает РИА Новости. В "Аквитанской львице" Народная артистка СССР Чурикова играет роль Алионоры Аквитанской.

В ближайшее время этот спектакль заменит постановка «Юнона и Авось».
Теги новости: Перелом
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