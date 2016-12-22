Студентку МГУ признали виновной в симпатиях к ИГ

Оглашение приговора продолжается.Московский окружной военный суд в четверг,22 декабря, признал бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс".
Накануне оглашения приговора Караулова выступила в суде с последним словом. Россиянка признала свою вину, назвав попытку сбежать к террористам детским поступком. Она подчеркнула, что на преступление ее толкнула любовь к вербовщику, а не интерес к "Исламскому государству".
Гособвинение потребовало для бывшей студентки МГУ пять лет колонии общего режима и штраф. Сторона защиты попросила оправдать Караулову. Окончательный вердикт будет оглашен в самом конце.
Напомним, 27 мая 2015 года Караулова сбежала из дома и вылетела в Стамбул. В Турции ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, где позже она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы.