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НовостиВ России

Студентку МГУ признали виновной в симпатиях к ИГ

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22 декабря 2016 г., 15:48
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Студентку МГУ признали виновной в симпатиях к ИГ

Оглашение приговора продолжается.

Московский окружной военный суд в четверг,22 декабря, признал бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс".

Накануне оглашения приговора Караулова выступила в суде с последним словом. Россиянка признала свою вину, назвав попытку сбежать к террористам детским поступком. Она подчеркнула, что на преступление ее толкнула любовь к вербовщику, а не интерес к "Исламскому государству".

Гособвинение потребовало для бывшей студентки МГУ пять лет колонии общего режима и штраф. Сторона защиты попросила оправдать Караулову. Окончательный вердикт будет оглашен в самом конце.

Напомним, 27 мая 2015 года Караулова сбежала из дома и вылетела в Стамбул. В Турции ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, где позже она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы.
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Нет теперь закона
22 декабря 2016 г., 19:55
Неужели можно посадить человека за преступление, которого он не совершал, и не планировал совершить? Дико.
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