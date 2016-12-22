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НовостиВ России

Фанфурики предлагают продавать по рецепту

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0
22 декабря 2016 г., 15:42
217
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Фанфурики предлагают продавать по рецепту

Реакция на массовое отправление не утихает.

Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что ведомство подготовило законопроект о запрете реализации жидкостей с содержанием более 15% этилового спирта через автоматы. Накануне, 21 декабря, президент России Владимир Путин поручил ужесточить меры по контролю за оборотом спиртосодержащей продукции.

Из-за массового отравления настойкой «Боярышник» в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. С 17 декабря уже умерли 72 человека, еще 33 находятся в больнице, в том числе в реанимации.
Теги новости: Отравление
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