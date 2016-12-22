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НовостиКультура

Из-за карантина отменяют спектакли и представления

Рекомендую
2
22 декабря 2016 г., 15:39
1
1587
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Из-за карантина отменяют спектакли и представления

Но не все.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в связи с ограничением проведения массовых мероприятий незначительно меняется афиша детских новогодних представлений в декабре. В театре Толстого 26 декабря в 10-30 и 13-30 - отмена спектаклей и представлений. 27 декабря в 13-30 - отмена спектаклей и представлений.  Билеты с отмененных показов можно обменять на любой детский спектакль в декабре или вернуть в кассу.

Все остальные спектакли состоятся по плану. Изменения в репертуаре - для удобства зрителей с учетом рекомендаций по карантину.

В театре для безопасности здоровья зрителей введен масочный режим, помещения после каждого мероприятия проветриваются, проводится уборка и необходимая дезинфекция.
  
Теги новости: карантин, ОРВИ, грипп
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Неавтофанат
22 декабря 2016 г., 19:32
А может, пойти поработать 2-го? Все равно студенты-преподаватели идут сдавать-принимать зачеты-курсовые, металлурги-железнодорожники по графику работают. Курорты за рубежом ждут немногих. А может, Европа подлянку подкинет и запретит въезд россиян из-за карантина!
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