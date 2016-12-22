Из-за карантина отменяют спектакли и представления

Но не все.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в связи с ограничением проведения массовых мероприятий незначительно меняется афиша детских новогодних представлений в декабре. В театре Толстого 26 декабря в 10-30 и 13-30 - отмена спектаклей и представлений. 27 декабря в 13-30 - отмена спектаклей и представлений. Билеты с отмененных показов можно обменять на любой детский спектакль в декабре или вернуть в кассу.Все остальные спектакли состоятся по плану. Изменения в репертуаре - для удобства зрителей с учетом рекомендаций по карантину.В театре для безопасности здоровья зрителей введен масочный режим, помещения после каждого мероприятия проветриваются, проводится уборка и необходимая дезинфекция.