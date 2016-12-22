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НовостиОбщество

Стоимость потребительской корзины в Липецке варьируется в пределах 600 рублей

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22 декабря 2016 г., 15:01
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Стоимость потребительской корзины в Липецке варьируется в пределах 600 рублей
Фото http://sibdepo.ru

Даже основные продукты в магазинах продают по разным ценам.

Сотрудники управления потребительского рынка проанализировали стоимость продуктов питания, включенных в минимальную потребительскую корзину.

Выяснилось, что цена в разных магазинах может заметно отличаться. Самая низкая стоимость корзины составила 2 615 рублей, а самая высокая – 3 208.

С состав корзины входят: хлеб «Липовский», батон «Липецкий», крупа гречневая – ядрица, рис шлифованный круглозерный, пшено, макаронные изделия, мука пшеничная в/с, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки, апельсины, виноград, бананы, сахар, куры охлажденные, минтай мор, молоко 2,5% жир.фин-пак, кефир 2,5%-3,2% жир., сметана 15% жир., творог 5%-9% жир., сыр твердый (м.д.ж. 45%-50%), яйца куриные стол. 1кат., масло подсолнечное раф., масло сливочное 72,5% жир., соль поваренная пищевая, чай черный байховый.

Теги новости: Потребительская корзины, цены.
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Ваши комментарии
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Паек
22 декабря 2016 г., 17:56
Это норма для писклока??? Хлеб с батоном на месяц минимум 1,5 косоря!!!
электорат
22 декабря 2016 г., 17:35
Ну и презервативы-же.
Колобок
22 декабря 2016 г., 16:55
Этот набор продуктов был утвержден в 1992 году либеральной "демократической" властью, посчитавшей, что они одни - избранные, а остальным и этого хватит за глаза! А кто помрёт от данного продуктового "изобилия", тому так и надо - он не вписался в рынок.
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