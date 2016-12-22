Стоимость потребительской корзины в Липецке варьируется в пределах 600 рублей

Даже основные продукты в магазинах продают по разным ценам.
Сотрудники управления потребительского рынка проанализировали стоимость продуктов питания, включенных в минимальную потребительскую корзину.
Выяснилось, что цена в разных магазинах может заметно отличаться. Самая низкая стоимость корзины составила 2 615 рублей, а самая высокая – 3 208.
С состав корзины входят: хлеб «Липовский», батон «Липецкий», крупа гречневая – ядрица, рис шлифованный круглозерный, пшено, макаронные изделия, мука пшеничная в/с, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки, апельсины, виноград, бананы, сахар, куры охлажденные, минтай мор, молоко 2,5% жир.фин-пак, кефир 2,5%-3,2% жир., сметана 15% жир., творог 5%-9% жир., сыр твердый (м.д.ж. 45%-50%), яйца куриные стол. 1кат., масло подсолнечное раф., масло сливочное 72,5% жир., соль поваренная пищевая, чай черный байховый.