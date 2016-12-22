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НовостиОбщество

Гость Липецка из Ульяновска спутал охранника ЧОПа с бомжом

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3
22 декабря 2016 г., 14:15
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Гость Липецка из Ульяновска спутал охранника ЧОПа с бомжом

48-летний мужчин с родины Ленина не поверил в существование «левых» парковок.

Сегодня в редакцию GORОD48 пришло такое вот сообщение: «Добрый день. Я приезжий в вашем городе, в командировку на неделю приехал. Обратил внимание, хожу по проспекту Победа в сторону ТЦ «Виктория» по левой стороне (рядом есть вывеска СКБ-Банк вроде), стоит старенькая желтая «Волга». В ней сидит человек, вижу его и утром и вечером. Похоже человек живет в машине. Просьба помочь как-то человеку, хотя бы в НГ».

Мы позвонили по оставленному номеру телефона. Неравнодушным человеком оказался житель Ульяновска. 48-летний Валерий говорит, что всегда старается замечать интересные вещи. В Липецке ему показался похожим на бомжа человек в старой «Волге»:

- Он уже заметил, как я на него смотрю. Наверное, мужчина почувствовал неловкость за то, что живет в машине, и теперь от меня отворачивается. Возможно, ему нужна помощь.

Наш корреспондент сказал Валерию, что это, скорее всего, не бомж, а охранник нелегальной уличной парковки. И помочь ему можно, предложив 60 рублей за охрану машины (в Липецке местом взимания денег с автомобилистов могут быть любые транспортные средства, даже стоящие на пеньках вместо колес). Но гость из Ульяновска ему не поверил, мол, не бывает в городах в ХХI веке таких парковок, и баста!

Чтобы очистить свою совесть, корреспондент решил проверить, о чем идет речь. И оказался прав: в желтой убитой «Волге» сидел охранник ЧОП «Горгона». То есть если раньше напротив дома №21 по проспекту Победы охранники этой организации сидели в «буханке», кстати, Ульяновского автозавода, то теперь обитают в раритете другого автозавода, ранее Горьковского (судя по автомобилю, его выпустили на излете советской власти).

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фото medialipetsk.ru
 
Если жителю Ульяновска шокировало то, что он увидел, то липчан - нет. А ведь в этом году с подачи мэрии депутаты горсовета утвердили Правила организации парковок в Липецке. Но эти Правила, очевидно, не работают.
Теги новости: автостоянка
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Кум
22 декабря 2016 г., 19:14
Страмота страмотинушка
леший
22 декабря 2016 г., 18:57
на 26 мкр вообще жопа куда не подедь в любой двор везде парковки
тимон
22 декабря 2016 г., 18:55
бунина 24 окружили со всех сторон парковки
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