Гость Липецка из Ульяновска спутал охранника ЧОПа с бомжом

48-летний мужчин с родины Ленина не поверил в существование «левых» парковок.

Сегодня в редакцию GORОD48 пришло такое вот сообщение: «Добрый день. Я приезжий в вашем городе, в командировку на неделю приехал. Обратил внимание, хожу по проспекту Победа в сторону ТЦ «Виктория» по левой стороне (рядом есть вывеска СКБ-Банк вроде), стоит старенькая желтая «Волга». В ней сидит человек, вижу его и утром и вечером. Похоже человек живет в машине. Просьба помочь как-то человеку, хотя бы в НГ».Мы позвонили по оставленному номеру телефона. Неравнодушным человеком оказался житель Ульяновска. 48-летний Валерий говорит, что всегда старается замечать интересные вещи. В Липецке ему показался похожим на бомжа человек в старой «Волге»:- Он уже заметил, как я на него смотрю. Наверное, мужчина почувствовал неловкость за то, что живет в машине, и теперь от меня отворачивается. Возможно, ему нужна помощь.Наш корреспондент сказал Валерию, что это, скорее всего, не бомж, а охранник нелегальной уличной парковки. И помочь ему можно, предложив 60 рублей за охрану машины (в Липецке местом взимания денег с автомобилистов могут быть любые транспортные средства, даже стоящие на пеньках вместо колес). Но гость из Ульяновска ему не поверил, мол, не бывает в городах в ХХI веке таких парковок, и баста!Чтобы очистить свою совесть, корреспондент решил проверить, о чем идет речь. И оказался прав: в желтой убитой «Волге» сидел охранник ЧОП «Горгона». То есть если раньше напротив дома №21 по проспекту Победы охранники этой организации сидели в «буханке», кстати, Ульяновского автозавода, то теперь обитают в раритете другого автозавода, ранее Горьковского (судя по автомобилю, его выпустили на излете советской власти).фото medialipetsk.ruЕсли жителю Ульяновска шокировало то, что он увидел, то липчан - нет. А ведь в этом году с подачи мэрии депутаты горсовета утвердили Правила организации парковок в Липецке. Но эти Правила, очевидно, не работают.