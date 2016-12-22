В Липецкой области возбудили уголовное дело за срубленные сосны

Всего за этот сезон зарегистрировано 11 случаев незаконной рубки новогодних деревьев.

Уголовное дело по факту незаконно срубленных двух новогодних деревьев возбуждено в Чаплыгинском районе. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник управления лесного хозяйства Липецкой области Василий Соколов.Этот случай был зарегистрирован в начале декабря. Мужчину задержали с двумя соснами. Ущерб причинный государству составил 5708 рублей. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») продолжается. Также уже составлено 9 протоколов по части 1 статьи 8.28 КоАП.Василий Соколов напомнил, что штрафы для людей незаконно рубящих деревья достаточно высоки. За одну новогоднюю сосну придется отдать от 3 000 до 4 000 рублей, должностному лицу – от 20 000 до 40 000 рублей, юридическому лицу – от 200 000 до 300 000 рублей. А штраф по уголовной статье может достигать 500 000 рублей.По сравнению с прошлым годом ущерб вследствие незаконной рубки сосен в предновогодний период увеличился на 120 рублей и составляет 2854 за одно дерево. Эту сумму порубщикам также придется выплачивать.Охрана и патрулирование лесов в это напряженное время ведется в усиленном режиме совместно с сотрудниками полиции. Василий Соколов очередной раз призывает жителей региона к разуму и просит не вредить природе.