Глава МИД Украины заявил о планах по введению виз для россиян‍

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканал "1+1" заявил, что идет работа над вопросом введения визового режима с Россией, - сообщает Life.ru.
Климкин отметил, что внешнеполитическое ведомство в настоящее время анализирует возможные ответные меры со стороны Москвы на введение виз для россиян. По его словам, в России проживают несколько миллионов граждан Украины, против которых могут быть устроены "провокации".
При этом министр заявил, что визовый режим - это "норма отношений между цивилизованными странами". Ранее Павел Климкин делал заявления на ту же тему в августе.
В октябре рассмотреть вопрос о визах предлагал спикер Верховной рады Андрей Парубий, однако его инициатива была, по сути, заблокирована парламентской фракцией президентского "Блока Петра Порошенко". Позднее статс-секретарь заместителя главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не стремится отгораживаться от Украины, однако соответствующим образом отреагирует в случае введения Киевом виз.