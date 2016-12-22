Защитные полевые лесополосы обретут хозяина

Управление лесного хозяйства Липецкой области рассказало о грандиозных планах на ближайший год.

Защитные лесополосы в скором времени перейдут на баланс управления лесного хозяйства Липецкой области. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ведомства Василий Соколов.- Мы уже начали приемку лесных насаждений, имеющих полезащитную направленность, которые с 1990-х годов оказались бесхозными, - отметил Василий Соколов. – Никакие мероприятия, в том числе санитарно-оздоровительные в них не проводились. С 2017 года 43,8 тысячи гектара насаждений будут переданы в постоянное бессрочное пользование нашим лесохозяйственным предприятиям. В государственном задании мы уже наметили целый ряд санитарно-оздоровительных мероприятий в половине районов региона. После постановки на кадастровый учет оставшихся территорий, все мероприятия продолжатся и на них. После этого мы надеемся к 2020 году довести процент лесистости области до десяти, при благоприятном экологическом развитии до 15% и выше.В Гослесфонде находятся порядка 7,5% территории Липецкой области или 180,6 тысячи гектаров. При этом общая площадь покрытия лесами составляет 245,2 тысячи гектаров.Еще одним немаловажным направлением деятельности управления Лесного хозяйства в ближайшем году станет развитие земель городского лесничества (лесные насаждения вокруг Липецка), площадь которых составляет 5390 гектаров. Лесничество было образовано в конце 2015 года. В текущем году там на 123 гектарах были проведены санитарные рубки, на 100 гектарах убрали захламленность, более 200 гектаров подготовили под посадки на 2017 год, уже высадили 40 гектаров леса.- В год экологии мы объявим весеннюю кампанию по посадке леса, - дополнил Василий Соколов. – Мы с удовольствием приглашаем бюджетные организации и СМИ принять в ней активное участие. Общими силами нам удастся восстановить значительную площадь зеленых насаждений в городской черте.Еще одним немаловажным и амбициозным пунктом в планах управления увеличить санитарное благосостояние в лесах региона. Больные, ветровальные деревья, сушняк и сухостой осины, березы, тополя и прочих мягколиственных пород будут вырубать и убирать из лесов. На это главный лесник области отводит 2-3 года.Основанием для таких планов стал немаловажный момент – завершение разработки и восстановления горельников после 2010 года. Это, как говорит Соколов, освободило лесникам руки.Леса региона будут разрастаться и воспроизводиться в основном за счет двух пород – дуба и сосны. Сейчас 40% лесов составляют дубравы и 30% - сосняки. За счет падения уровня грунтовых вод в 2010 году сильно пострадали березы, поэтому процент их высадки будет минимален. Порода оказалась слишком прихотлива к сложившимся климатическим условиями. Однако, как уверил начальник управления Лесного хозяйства, видовое разнообразие деревьев будет поддержано.Для этого в питомниках региона выращивается до 25 миллионов саженцев и сеянцев деревьев разных пород, в том числе каштаны, клены, даже лиственницы, при максимальной необходимости в посадочном материале до 14 миллионов штук. «Остатки» востребованы соседними областями, куда успешно распродаются. За счет собственных средств как раз выполняются санитарные расчистки лесополос вдоль федеральных трасс, например, сейчас они идут вдоль трассы Липецк-Елец. А в скором времени лесники примутся и за региональные дороги.