В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв

Шесть человек получили раненияВ четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" прогремел взрыв. Шесть человек получили ранения, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах. На кадрах взрыва, опубликованных в Сети, видно, как взрывной волной выбило стекла и металлические рамки подземного перехода.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь. На месте работают следователи, они опрашивают очевидцев.