Школьники стали заметно меньше болеть

Карантин по гриппу даёт положительный эффект.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, положительный эффект от введения карантина в Липецке уже заметен.Если в понедельник в Липецке заболели 655 детей в возрасте от 7 до 14 лет, то в среду — 263. В понедельник эпидпорог в данной возрастной категории был превышен в 3 раза, вчера — на 71%. То есть уровень превышения эпидпорога снизился в 2 с лишним раза.Напомним, 19 декабря главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Липецке, подписал постановление о мерах по купированию подъема заболеваемости. В школах Липецка п 31 декабря включительно ввели карантин.Аргументами для закрытия школ стало то, что зарегистрировано 43 лабораторно подтверждённых случая гриппа, что с 12 по 18 декабря среди жителей Липецка зарегистрировано 6026 случаев ОРВИ и гриппа, что среди совокупного населения эпидпороги превышены на 37, что до введения повсеместного карантина и так были приостановлены занятия в двух школах Липецка полностью и в 176 классах 31 школы.