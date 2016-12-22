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НовостиОбщество

Школьники стали заметно меньше болеть

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0
22 декабря 2016 г., 13:33
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Школьники стали заметно меньше болеть

Карантин по гриппу даёт положительный эффект.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, положительный эффект от введения карантина в Липецке уже заметен.

Если в понедельник в Липецке заболели 655 детей в возрасте от 7 до 14 лет, то в среду — 263. В понедельник эпидпорог в данной возрастной категории был превышен в 3 раза, вчера — на 71%.  То есть уровень превышения эпидпорога снизился в 2 с лишним раза.

Напомним, 19 декабря главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Липецке, подписал постановление о мерах по купированию подъема заболеваемости. В школах Липецка п 31 декабря включительно ввели карантин. 

Аргументами для закрытия школ стало то, что зарегистрировано 43 лабораторно подтверждённых случая гриппа, что с 12 по 18 декабря среди жителей Липецка зарегистрировано 6026 случаев ОРВИ и гриппа, что среди совокупного населения эпидпороги превышены на 37, что до введения повсеместного карантина и так были приостановлены занятия в двух школах Липецка полностью и в 176 классах 31 школы. 
Теги новости: грипп, карантин, ОРВИ
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село
22 декабря 2016 г., 19:29
А у нас дети учатся,если так можно сказать.Лучше бы на карантин отпустили. Наверно считают что у нас дети не болеют.
Ваше имя
22 декабря 2016 г., 18:41
справка в школу не нужна вот и все,а какое лечение выписывают педиатры знаем и так.
ттт
22 декабря 2016 г., 16:08
в Грязях карантин даже и не вводили, как следствие заболевших все больше и больше ... Здравствуй елка новый год.
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