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НовостиОбщество

Вратарь ФК «Спартак» навестил DJ из Липецка

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22 декабря 2016 г., 13:06
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Вратарь ФК «Спартак» навестил DJ из Липецка
Фото: planeta.ru

Талантливый липчанин борется с лейкемией.

Вратарь футбольного клуба «Спартак» Артём Ребров посетил Гематологический научный центр Минздрава России в Москве. Визит состоялся в рамках благотворительной акции Фонда борьбы с лейкемией «Тележка добра», указывает «Чемпионат.ком».

Одним из пациентов центра сейчас является известный в Липецке DJ Григорий Бондарев. Молодой талантливый липчанин сражается с болезнью и, как он рассказал гостю из любимого клуба, почти выздоровел. Сейчас парень уже ждет завершающую операцию.

Напомним, что о страшном диагнозе молодого липчанина стало известно благодаря проекту по сбору помощи на лекарства от лейкоза. Болезнь настигла юношу внезапно, и забрала у семьи не только силы, но и деньги. По последним данным на помощь музыканту собрали уже более 1 млн рублей.
Теги новости: Болезнь, рак, помощь
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Ваши комментарии
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сёрфер
22 декабря 2016 г., 16:45
а в чём талант молодого Липчанина? в том что он молодой? или он один такой кому бабки нужны чтобы с болезнью бороться? собирайте всем уж тогда!
вивальди
22 декабря 2016 г., 14:46
НЕ НАДО НАЗЫВАТЬ ДИДЖЕЕВ МУЗЫКАНТАМИ!!!!! что за оца писала эту статью? эти бездари способны только флешку в ноут вставлять, да на батутах скакать!! не оскорбляйте настоящих музыкантов
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