Вратарь ФК «Спартак» навестил DJ из Липецка

Талантливый липчанин борется с лейкемией.Вратарь футбольного клуба «Спартак» Артём Ребров посетил Гематологический научный центр Минздрава России в Москве. Визит состоялся в рамках благотворительной акции Фонда борьбы с лейкемией «Тележка добра», указывает «Чемпионат.ком».
Одним из пациентов центра сейчас является известный в Липецке DJ Григорий Бондарев. Молодой талантливый липчанин сражается с болезнью и, как он рассказал гостю из любимого клуба, почти выздоровел. Сейчас парень уже ждет завершающую операцию.
Напомним, что о страшном диагнозе молодого липчанина стало известно благодаря проекту по сбору помощи на лекарства от лейкоза. Болезнь настигла юношу внезапно, и забрала у семьи не только силы, но и деньги. По последним данным на помощь музыканту собрали уже более 1 млн рублей.