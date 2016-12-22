Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории

Даже зимой можно исследовать Липецкую область.

Наверняка вы сейчас заняты подготовкой к праздникам, а потому все выходные проходят в генеральной уборке и в поиске подарков. Но впереди будут каникулы даже у работящей части населения. Так что планируем, чем будем заниматься в выходные.