Искать:
Везде
В новостях
В справочнике
В объявлениях
22
Четверг, 22 декабря 2016 г.
19:22
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов?
Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ВКонтакте
Мой Мир
Twitter
Facebook
Livejournal
Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись Мой Мир@Mail.ru для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись на Twitter.com для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт.
.livejournal.com
Фактом авторизации, Вы принимаете условия
Пользовательского соглашения
и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных
Политикой конфиденциальности
.
Новости
Видео
Объявления
Недвижимость
Транспорт
Работа
Электроника
Услуги
Животные
Дом и сад
Детский мир
Мода и стиль
Хобби,отдых и спорт
Стройка
Разное
Справочник
Афиша
Еще
Выходной маршрут
Web-камера
Topnews
Бизнес
Гороскоп
Власть
Общество
Проиcшествия
Спорт
Культура
Здоровье
ПозиTиV
Бизнес
НЛМК Live
Еще
Новости в instagram
Политика
Автоновости
Экономика
Погода в Липецке
Неделя 48
В России
В мире
День города 2014
Выходной маршрут
"Липецк-яма"
Среда обитания
80 лет НЛМК
Новости
ПозиTиV
Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории
Рекомендую
2
22 декабря 2016 г., 12:45
4
1889
Изменить шрифт
Даже зимой можно исследовать Липецкую область.
Видео
Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории
Наверняка вы сейчас заняты подготовкой к праздникам, а потому все выходные проходят в генеральной уборке и в поиске подарков. Но впереди будут каникулы даже у работящей части населения. Так что планируем, чем будем заниматься в выходные.
Теги новости:
Маршрут выходного дня
Версия для печати
Вставить в блог
Закрыть
<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/421641/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/421641/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Даже зимой можно исследовать Липецкую область.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/421641/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории
Даже зимой можно исследовать Липецкую область.
Подробнее...
Наверх
Вставить в блог
Версия для печати
Новости в рубрике
Мошенничество или ловкость рук?
20.12.2016 10:05:33
Мошенничество или ловкость рук?
19.12.2016 15:26:32
С пятницей! Начинаем танцевать
16.12.2016 10:10:45
Женщинам за 45 нужно перестать краситься, как в молодости
15.12.2016 12:42:46
Какую новость вы бы хотели прочитать завтра утром?
13.12.2016 13:41:23
Я могу вольтижировать!
10.12.2016 10:18:46
С пятницей! Песня про вечный спор
09.12.2016 11:13:46
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
Новости по теме
На фоне неразобранных декораций
10.06.2016 13:10:40
1
2892
«Маршрут выходного дня» для тех, кто не может ехать далеко
30.06.2016 13:48:51
13
6598
В Липецкой области есть свой водопад
21.07.2016 14:28:42
13
6307
Живая и мертвая вода найдены в Лебедянском районе
28.07.2016 15:29:49
8
5454
Заброшенная усадьба-школа и проклятая колокольня
05.08.2016 10:14:10
5
5531
Ваши комментарии
Добавить комментарий
гость
22 декабря 2016 г., 13:42
Всех энергетиков с профессиональным праздником! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Стабильной и безаварийной работы.
гость
22 декабря 2016 г., 13:28
Спасибо!!! Очень люблю смотреть ваши ролики. Каждый раз ловлю себя на мысли, что уже при виде заголовка начинаю радоваться как ребенок которому сказали, что едут на экскурсию.Еще раз спасибо!!!
я там был
22 декабря 2016 г., 13:28
репортер красивая и милая девушка
Все комментарии (4)
Город48 в соцсетях
Читать @gorod48_ru
Новости
Видео
РСПП
Объявления
Справочник
Афиша
Выходной маршрут
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены.
Телефоны редакции: (4742)
35-72-96
,
35-72-91
,
35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email:
boss@gorod48.ru
.
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите
нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на
info@pridemedia.ru
или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама
Сопровождение и развитие портала -
Интаро