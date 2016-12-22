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НовостиПозиTиV

Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории

Рекомендую
2
22 декабря 2016 г., 12:45
4
1889
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Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории

Даже зимой можно исследовать Липецкую область.

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Маршрут выходного дня: заброшенный памятник истории
Наверняка вы сейчас заняты подготовкой к праздникам, а потому все выходные проходят в генеральной уборке и в поиске подарков. Но впереди будут каникулы даже у работящей части населения. Так что планируем, чем будем заниматься в выходные.

Теги новости: Маршрут выходного дня
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Ваши комментарии
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гость
22 декабря 2016 г., 13:42
Всех энергетиков с профессиональным праздником! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Стабильной и безаварийной работы.
гость
22 декабря 2016 г., 13:28
Спасибо!!! Очень люблю смотреть ваши ролики. Каждый раз ловлю себя на мысли, что уже при виде заголовка начинаю радоваться как ребенок которому сказали, что едут на экскурсию.Еще раз спасибо!!!
я там был
22 декабря 2016 г., 13:28
репортер красивая и милая девушка
Все комментарии (4)
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