Искать:
22
Четверг, 22 декабря 2016 г.19:36
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке усилили контроль за анализами

Рекомендую
0
22 декабря 2016 г., 12:45
9
1703
Изменить шрифт
В Липецке усилили контроль за анализами

После истории с неправильным вердиктом о СПИДе.

Драматичная ситуация с неверным диагнозом получила продолжение, но уже сугубо позитивное. Напомним, что ранее житель Липецка по ошибке получил вердикт об обнаруженном в его крови смертельном заболевании. Анализ пробирки с его фамилией показал положительный результат на СПИД. Позже выяснилось, что при передаче крови из больницы в лабораторию произошла ошибка.

- Эта ситуация, несомненно, повлияла на дальнейшую работу медицинских учреждений Липецкой области. Помимо уже имеющихся факторов контроля за передачей материалов в лаборатории, теперь руководителям организаций здравоохранения поручено вести более тщательное отслеживание ответственности при процедуре. Это правило введено для того, чтобы не повторить драматичного события, - пояснил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

Заметим, что история с неверным диагнозом на СПИД в Липецке вызвала бурное обсуждение. Получивший неверный смертельный вердикт пациент больницы «Липецк-Мед» за защитой своих прав в суд. Его правоту подтвердили в Верховном суде России. Только разбитую диагнозом семью липчанину спасти уже не удалось. Хотя, при новых правилах передачи анализов повторения драмы постараются избежать.
Теги новости: СПИД, диагноз, контроль, анализ
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Под Липецком создадут арт-объект из ленточек
Под Липецком создадут арт-объект из ленточек
08.07.2016 11:17:22
4
1202
В Липецкой области беременны 50 ВИЧ-инфицированных женщин
В Липецкой области беременны 50 ВИЧ-инфицированных женщин
02.09.2016 10:24:18
8
2082
«Я до сих пор вижу перед глазами пробирку со своей фамилией...»
«Я до сих пор вижу перед глазами пробирку со своей фамилией...»
30.09.2016 13:05:46
939
В Липецкой области 11 детей инфицированы ВИЧ
В Липецкой области 11 детей инфицированы ВИЧ
04.10.2016 12:59:44
2
1798
В сентябре впервые в этом году отмечен рост заболеваемости ВИЧ
В сентябре впервые в этом году отмечен рост заболеваемости ВИЧ
10.10.2016 15:21:57
1855
Ваши комментарии
Добавить комментарий
сёрфер
22 декабря 2016 г., 17:09
йцук, доноров проверяют на станции переливания, и не переживайте после провтыканного гипатита около 4-5 лет назад там жёсткие меры теперь синяков даже с намуком на запах не пропускают)
сёрфер
22 декабря 2016 г., 17:07
громких слов не буду говорить, скажу просто что надо быть самому разборчивым) а не шпилиться по пьяне в подъезде с первым встречным! тогда и страха не будет! вичём обычный обыватель заразится может в редчайших случаях, под обывателем я думаю понимаете что я имею ввиду а то сейчас начнёте тут мне)
МАРФА
22 декабря 2016 г., 15:58
А как реально больной , где он и скольких человек заразил ???
Все комментарии (9)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро