В Липецке усилили контроль за анализами

После истории с неправильным вердиктом о СПИДе.Драматичная ситуация с неверным диагнозом получила продолжение, но уже сугубо позитивное. Напомним, что ранее житель Липецка по ошибке получил вердикт об обнаруженном в его крови смертельном заболевании. Анализ пробирки с его фамилией показал положительный результат на СПИД. Позже выяснилось, что при передаче крови из больницы в лабораторию произошла ошибка.
- Эта ситуация, несомненно, повлияла на дальнейшую работу медицинских учреждений Липецкой области. Помимо уже имеющихся факторов контроля за передачей материалов в лаборатории, теперь руководителям организаций здравоохранения поручено вести более тщательное отслеживание ответственности при процедуре. Это правило введено для того, чтобы не повторить драматичного события, - пояснил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
Заметим, что история с неверным диагнозом на СПИД в Липецке вызвала бурное обсуждение. Получивший неверный смертельный вердикт пациент больницы «Липецк-Мед» за защитой своих прав в суд. Его правоту подтвердили в Верховном суде России. Только разбитую диагнозом семью липчанину спасти уже не удалось. Хотя, при новых правилах передачи анализов повторения драмы постараются избежать.