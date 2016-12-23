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НовостиОбщество

Фонд капитального ремонта предлагает встретить 2017-й год без долгов

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23 декабря 2016 г., 08:00
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Фонд капитального ремонта предлагает встретить 2017-й год без долгов

Фонд капитального ремонта напоминает – уплачивать взносы на капитальный ремонт нужно своевременно.

Собственники должны понять, что уплата взносов на капитальный ремонт является таким же обязательным ежемесячным платежом, как плата за газ, свет и другие услуги ЖКХ. Конституционный суд РФ вынес соответствующее Постановление  от 12.04.2016 N 10-П "По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы".

За два с половиной года ситуация кардинально изменилась, все большая часть собственников, наблюдая результаты выполнения работ по капитальному ремонту, начинают уплачивать взносы на капитальный ремонт. Так, если 01 октября текущего года неплательщиками было около 20 тыс. собственников, которые не желали платить взносы на капитальный ремонт, то на 01 декабря 2016г. количество злостных неплательщиков уменьшилось и составило не более 10% от собственников жилья многоквартирных домов Липецкой области. С неплательщиками вопросы по уплате долгов решаются через судебные органы.

Сотрудниками абонентского отдела всем должникам в текущем году направлены претензионные письма. По результатам претензионной и судебно-претензионной работы в счет оплаты взносов уже поступило более 2,5 миллионов рублей. В суды общей юрисдикции в отношении физических лиц направляются исковые заявления, судебные решения.

Кроме того, с 01 ноября 2016 г., в соответствии с ч. 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам помещений в МКД, несвоевременно и (или) не полностью уплатившим взносы на капитальный ремонт, производится начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки платежа.

Фондом капитального ремонта отмечено, что начиная с ноября 2016г., собственники стали значительно активнее уплачивать взносы на капитальный ремонт. Собираемость выросла и за ноябрь 2016г. составила 115,53%.

По состоянию на 20 декабря 2016 года собрано взносов на сумму более 1,4 миллиардов рублей. Средний уровень собираемости взносов за период с 01.01.2016 по 01.12.2016г. - составляет 78 %.

И это говорит о многом и в первую очередь о том, что собственники начинают понимать - о состоянии своего жилья, в том числе общедомового имущества нужно заботиться. Ведь для каждого из нас важно не только иметь свой дом, но и сохранить его – и для себя, и для будущего поколения.


Фонд капитального ремонта предлагает встретить новый 2017 год без долгов и просит собственников своевременно уплачивать взносы на капитальный ремонт, во избежание образования задолженности и начисления пени.

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Теги новости: ФКР
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