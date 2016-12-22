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НовостиОбщество

Юная липчанка сделала вклад в величие России

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1
22 декабря 2016 г., 12:18
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Юная липчанка сделала вклад в величие России

Школьница представила исследовательскую работу «Жизнь как по нотам».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, учащаяся 8 А класса школы №51 Елена Чиркова приняла участие во Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России». На секции «Моя семья. Родословие» она представила исследовательскую работу «Жизнь как по нотам» и по итогам конкурса была награждена дипломом победителя и медалью «Мой вклад в Величие России».

Всероссийская конференция «Мой вклад в Величие России» проводилось в соответствии с задачами государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 года.

Основными приоритетами программы является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, ее многонациональным традициям, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Теги новости: школа, патриотизм, Россия, конкурс
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короче
22 декабря 2016 г., 19:26
В дураках и есть "величие" этой страны!
Факт
22 декабря 2016 г., 14:07
Хорошо лизнула у воров девочка
наше имя
22 декабря 2016 г., 14:01
Как только заговорили о патриотизме - значит что то где то украли . Салтыков-Щедрин
Все комментарии (10)
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