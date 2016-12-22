Юная липчанка сделала вклад в величие России

Школьница представила исследовательскую работу «Жизнь как по нотам».

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, учащаяся 8 А класса школы №51 Елена Чиркова приняла участие во Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России». На секции «Моя семья. Родословие» она представила исследовательскую работу «Жизнь как по нотам» и по итогам конкурса была награждена дипломом победителя и медалью «Мой вклад в Величие России».Всероссийская конференция «Мой вклад в Величие России» проводилось в соответствии с задачами государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 года.Основными приоритетами программы является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, ее многонациональным традициям, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.