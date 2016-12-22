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НовостиОбщество

80-90% выпускникам школ профессию выбирают родители

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1
22 декабря 2016 г., 12:12
2
806
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80-90% выпускникам школ профессию выбирают родители

Такие данные приводит управление образования.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, участники ЕГЭ выбирают предметы для сдачи до 1 февраля 2017 года и уже сегодня выпускник должен определиться и представлять, в какой вуз или хотя бы по какому направлению будет поступать.

Около 80-90% выпускников школ выбор дальнейшей профессии осуществляют не самостоятельно, а по наставлению родителей. Поэтому управление образования и науки Липецкой области определило вектор профориентационной работы как с учениками школ, так и с их родителями как в рамках школьного образования, так и в рамках дополнительного образования.

Проектный подход к созданию модели профориентации школьников на муниципальном уровне – это одно из важнейших направлений в системе образования. Подготовка профессиональных кадров для реального сектора экономики невозможно без проведения профориентационной работы.
Теги новости: ЕГЭ, ГИА, образование, профессия. профориентация
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родитель
22 декабря 2016 г., 13:43
куда могут устроить туда и направляют,попробуйте найти самостоятельно работу
наше имя
22 декабря 2016 г., 13:30
И что вас в этом удивило ?
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