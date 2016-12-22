80-90% выпускникам школ профессию выбирают родители

Такие данные приводит управление образования.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, участники ЕГЭ выбирают предметы для сдачи до 1 февраля 2017 года и уже сегодня выпускник должен определиться и представлять, в какой вуз или хотя бы по какому направлению будет поступать.Около 80-90% выпускников школ выбор дальнейшей профессии осуществляют не самостоятельно, а по наставлению родителей. Поэтому управление образования и науки Липецкой области определило вектор профориентационной работы как с учениками школ, так и с их родителями как в рамках школьного образования, так и в рамках дополнительного образования.Проектный подход к созданию модели профориентации школьников на муниципальном уровне – это одно из важнейших направлений в системе образования. Подготовка профессиональных кадров для реального сектора экономики невозможно без проведения профориентационной работы.