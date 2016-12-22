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В Липецке из-за подозрительной сумки выставлено оцепление
Рекомендую
0
22 декабря 2016 г., 11:51
3
2359
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Полицейские ждут прибытия кинологического наряда.
Фото
В Липецке оцеплен торговый центр "У автовокзала", здесь нашли подозрительную сумку.
Сейчас полицейские ждут прибытия кинологического наряда, который должен проверить сумку на наличие взрывчатых веществ.
Теги новости:
подозрительный предмет
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/421634/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">В Липецке из-за подозрительной сумки выставлено оцепление</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/421634/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Полицейские ждут прибытия кинологического наряда.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/421634/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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В Липецке из-за подозрительной сумки выставлено оцепление
Полицейские ждут прибытия кинологического наряда.
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Ваши комментарии
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Маруся
22 декабря 2016 г., 12:49
алкаш какой-нибудь потерял
привет!
22 декабря 2016 г., 12:31
Кирилл - привет из Правобережного суда!))))
Нда
22 декабря 2016 г., 12:03
Скоро по своему городу будем перебежками передвигаться от угла до угла.
Все комментарии (3)
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