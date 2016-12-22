Искать:
22
Четверг, 22 декабря 2016 г.19:32
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

В Липецке из-за подозрительной сумки выставлено оцепление

Рекомендую
0
22 декабря 2016 г., 11:51
3
2359
Изменить шрифт
В Липецке из-за подозрительной сумки выставлено оцепление

Полицейские ждут прибытия кинологического наряда.

Смотреть фото
В Липецке оцеплен торговый центр "У автовокзала", здесь нашли подозрительную сумку.

Сейчас полицейские ждут прибытия кинологического наряда, который должен проверить сумку на наличие взрывчатых веществ.
Теги новости: подозрительный предмет
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Железнодорожный вокзал эвакуировали из-за пьяного звонка
Железнодорожный вокзал эвакуировали из-за пьяного звонка
01.09.2016 20:11:46
16
4109
В Липецке на площади Клименкова оцепили троллейбус
В Липецке на площади Клименкова оцепили троллейбус
25.09.2016 12:46:28
10
2572
Тревога на площади Клименкова в Липецке оказалась ложной
Тревога на площади Клименкова в Липецке оказалась ложной
25.09.2016 13:16:04
10
2476
В Липецке за вечер оперативные службы поднимали по тревоге
В Липецке за вечер оперативные службы поднимали по тревоге
16.12.2016 23:51:23
19
4550
Оцепление с торгового центра снято
Оцепление с торгового центра снято
22.12.2016 12:48:16
2
1969
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Маруся
22 декабря 2016 г., 12:49
алкаш какой-нибудь потерял
привет!
22 декабря 2016 г., 12:31
Кирилл - привет из Правобережного суда!))))
Нда
22 декабря 2016 г., 12:03
Скоро по своему городу будем перебежками передвигаться от угла до угла.
Все комментарии (3)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро