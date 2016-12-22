Теперь за поиски фанфуриков взялась полиция

За три дня изъято 265,5 литров спиртосодержащих косметических лосьонов.

Для недопущения фактов отравления граждан суррогатами алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащими косметическими лосьонами в период с 19 по 21 декабря 2016 года сотрудниками УМВД России по Липецкой области проводились рейдовые мероприятия.Полицейскими проверено 39 торговых мест, выявлено 9 административных правонарушений, связанных с реализацией спиртосодержащих косметических лосьонов. Из незаконного оборота изъято 265,5 литров спиртосодержащих косметических лосьонов.Наиболее крупные партии спиртосодержащих косметических лосьонов изъято в торговых точках, расположенных в областном центре по улице Адмирала Макарова и Универсальному проезду.Изъятая продукция направлена на экспертизу для установления содержания опасных для жизни и здоровья потребителей веществ.Стоит отметить что работа, направленная на выявление и пресечение нарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области проводится на постоянной основе. 7 октября сотрудниками ООПАЗ УОООП УМВД России по Липецкой области по обращению жителя областного центра выявлен факт реализации спиртосодержащих лосьонов в одном из киосков на ул. Воронежское шоссе.