На продуктах может появится обязательный значок «ГМО»

Роспотребнадзор предложил внести в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поправки, согласно которым с 2017 года на всей продукции, произведенной с помощью генной инженерии, должен появиться значок «ГМО».

Как сообщает газета «Известия», при этом пояснить, насколько опасна продукция с генно-инженерно-модифицированными компонентами для потребителей и какую долю она занимает на российском рынке, в Роспотребнадзоре не смогли.

Между тем в России, по словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, подавляющее большинство жителей не имеет представления о том, что такое ГМО. «У нас на сегодняшний день есть много других более острых проблем, чем маркировка продуктов подобным обозначением», — считает он.

Между тем поставляющие свою продукцию в ЕАЭС производители из Евросоюза уже заявили, что требование Роспотребнадзора чревато излишними препятствиями в международной торговле.