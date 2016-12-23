Липецкие умники и умницы получили стипендии Липецккомбанка

20 декабря Липецккомбанк, входящий в Банковскую группу ЗЕНИТ, отпраздновал своё 26-летие. По доброй традиции, в свой День рождения Банк дарил подарки: чествовал победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике и их учителей-наставников.

Несмотря на трудные времена в экономике, на поддержке талантливой молодёжи в Липецккомбанке не собираются экономить. Стипендии умным и талантливым школьникам Липецккомбанк вручает на протяжении уже 12 лет. За это время стипендиальная программа расширилась и на ВУЗы: сегодня стипендии от Банка получили уже 180 школьников и 120 студентов.Стипендиальные сертификаты – это собственный социальный проект ЛКБ, банк также активно принимает участие в общих благотворительных программах Банковской группы ЗЕНИТ. А в этом году в честь Дня рождения благотворительная помощь оказана еще и липецкому отделению Российского детского фонда и АО "ЛипецкМед".

По словам заместителя председателя департамента образования администрации Липецка Александра Мочалова, стипендиальный проект ПАО «Липецккомбанк» давно стал мощным стимулом и серьёзной мотивацией для участия детей в олимпиадах. Число желающих проявить себя и показать знания год от года растёт, и в этом году более 400 учащихся стали победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года.

Ребята, набравшие необходимое количество баллов в олимпиаде по экономике, не только выигрывают путёвку на региональные состязания — за свои старания они получают и денежное вознаграждение в виде именной стипендии от банка. В течение полугода этим ребятам ежемесячно выплачивают по 1000 рублей. Традиционно всех школьников-победителей муниципального этапа чествуют в Большом зале администрации города Липецка, а у участников олимпиады по экономике даже два праздника: в торжественной обстановке им вручают стипендии и подарки от Липецккомбанка.

Стипендии заметно подогревают интерес к олимпиадному движению. 11-классник гимназии №1 Артём Бакулин с 7 класса постоянно участвует в олимпиадах, и стал стипендиантом ЛКБ уже во второй раз. Целеустремлённый парень собирается поступать в Высшую школу экономики. Кстати, помимо успехов в экономике, Артем в этом году завоевал третье место в муниципальной олимпиаде по английскому языку.

— Олимпиада — это стимул заниматься самосовершенствованием, она позволяет выйти за рамки школы и учебной программы, познакомиться с умными и интересными сверстниками, — говорит Артём Бакулин.— Для меня олимпиада по экономике — это шанс поступить в выбранный вуз без экзаменов, а благодаря ПАО «Липецккомбанк» — еще и возможность собственным умом заработать первые личные деньги.

— Я очень обрадовался, когда узнал, что получу стипендию от ПАО «Липецккомбанк»: в олимпиаде по экономике я участвовал впервые, и сразу такая награда! - Отметил ещё один стипендиат 11-классник школы №64 Егор Ширнин.





— Обязательно нужно поддерживать ребят, которые занимаются самообразованием и сильны в науках, — уверена педагог Ольга Хальзева, воспитанник которой Максим Тормышев — тоже в числе награжденных.

Общение банкиров, чиновников, педагогов и учителей в офисе ПАО «Липецккомбанк» проходило в оживленно и тепло.

— Событий было много за эти 26 лет, мы ровесники всех рыночных преобразований в нашей стране, — вспоминала генеральный директор ПАО «Липецккомбанк», доктор экономических наук Ольга Николаевна Митрохина. — В начале 90-х в нашем регионе было 9 самостоятельных кредитных организаций, сегодня мы единственный региональный банк в Липецкой области. Нам часто задают вопрос: почему вы выжили? Дело в том, что мы всегда были и будем ответственными перед своими клиентами и вкладчиками, мы всегда работали в правовом поле. День рождения Банка для нас настоящий праздник, а в праздник принято не только получать подарки, но и дарить. Когда нам было 15 лет, мы начали эту акцию с департаментом образования. Теперь это стало традицией, от которой мы точно не отступимся. Мы начинали со школьников — пошли дальше, в высшую школу. Всегда приятно видеть счастливые глаза родителей и детей, молодых и умных ребят, которые своим трудом уже со школьной скамьи достигают каких-то успехов. Низкий поклон вам и вашим преподавателям, труд которых не всегда бывает достойно оценен. Ребятам хочется пожелать и дальше дерзать, расти, верить в себя и в свои силы, никогда не отступать. Наверное, большинство из вас уедет учиться куда-нибудь — обязательно возвращайтесь! Несмотря на то, что сегодня говорят о переизбытке экономистов, как практикующий экономист я могу сказать: умных и достойных, на самом деле, не много. Учитесь, дерзайте! И возвращайтесь на вашу историческую родину, в том числе к нам в банк, с новыми знаниями и мыслями!

— Мне очень приятно, что мы уже который год встречаемся здесь, в стенах этого банка, — отметил заместитель председателя департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. — Инициатива «Липецккомбанка» стала уже серьёзной многолетней традицией. Хочется поблагодарить Банк за такую социальную активность. Мы надеемся, что из стипендиатов вырастут достойные граждане нашей страны, которые смогут произвести и увеличить капитал нашей богатой Родины. Я вас от души поздравляю и благодарю педагогов, родителей и детей — это их совместная работа. А Липецккомбанк хочется поблагодарить за то, что вы одни из немногих, кто поддерживает талантливую молодёжь.

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